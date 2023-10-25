Волонтери, почитавши уважно урядову постанову, — скаженіють: все, що було й так складно, стане нестерпним.

Уряд, відчувши обурення, збирає нараду з окремими представниками волонтерського руху: "Ну, от чого ви нервуєте, ви ж не ПЕПи. А, взагалі, 30% з перевіреної волонтерської допомоги не на балансі військових частин".

На думку влади, останній аргумент має бути вбивчим: крадуть, тому ми посилюємо контроль до такого рівня, щоб взагалі волонтери зникли як клас. А то ще на вибори підуть і пса Патрона переможуть.

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Не на балансі військових частин, бо перед тим уряд запровадив такі правила, що краще волонтерки не мати офіційно, аніж потім її списувати місяцями у разі втрати, з кримінальною відповідальністю, якщо не примудрився правильно списати.

І їздило військо на машинах волонтерів, з дронами, нічниками і тепликами волонтерів, у волонтерській формі. Бо чим займалося Міноборони, ми вже теж знаємо…

Те, що крадуть, ми знаємо. Бачили й чули, як зникала гуманітарка залізничними потягами, і потім опинялася на поличках мережевих супермаркетів.

Як джипи для армії опинялися під дупою високих чиновників.

От тільки відповідальності за це ніхто не поніс!

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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