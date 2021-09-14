Урядовці Польщі та країн Балтії обговорили російські навчання "Захід-2021" і міграційну кризу, яку створила Білорусь

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Представники Польщі, Естонії, Латвії та Литви закликали до єдності ЄС і НАТО на тлі військових навчань "Захід-2021" у РФ та Білорусі.



На зустрічі згадали про міграційну кризу на кордоні Білорусі з Польщею, Латвією та Литвою.

"Викликає занепокоєння той факт, що білоруський режим не збирається відмовлятися від цієї тактики, тому ми готові зіткнутися з ще більшим імміграційним тиском. Тим не менш, ми усвідомлюємо, що ми захищаємо не тільки свій національний кордон, а й кордон Європейського Союзу", – сказав на зустрічі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.



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Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Білорусь веде гібридну війну.

На думку Рінкевичса, країни зараз не потребують допомоги НАТО.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Ліймець заявила, що, хоча країна не межує з Білоруссю, вона солідарно ставиться до проблеми.



Вона згадала російсько-білоруські військові навчання "Захід" і сказала, що вони створюють серйозні проблеми безпеки в регіоні.

Рау додав, що кожна країна має право на проведення військових навчань, але "обмежена прозорість, ширший контекст маневрів та супутня гібридна діяльність викликають нашу стурбованість".

Нагадаємо, навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня.