Литва передала ЄС санкційний список через розв'язання Білоруссю міграційної кризи
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що країна передала ЄС санкційний список проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу на кордонах Білорусі та Євросоюзу
Про це повідомляє РБК-Україна.
Санкції мають торкнутись людей та компаній, які причетні до відправки нелегалів через білорусько-литовський кордон.
"В інститути Євросоюзу ми направили список компаній Білорусі та окремих осіб, які, за даними міністерства, зв'язані з нелегальною міграцією. Ми повинні послати сигнал, що нічого з цього не вийде і буде відповідь", - сказав Ландсберґіс.
За словами міністра, одною з відповідей будуть санкції.
"Обговорення планується після того, як інстанції ЄС повернуться з канікул", - додав він.
- ЄС засудив Білорусь, звинувативши її у прямому нападі, через витіснення мігрантів у сусідні країни союзу
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