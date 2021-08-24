Литва передала ЄС санкційний список через розв'язання Білоруссю міграційної кризи

Про це повідомляє РБК-Україна.

Санкції мають торкнутись людей та компаній, які причетні до відправки нелегалів через білорусько-литовський кордон.

"В інститути Євросоюзу ми направили список компаній Білорусі та окремих осіб, які, за даними міністерства, зв'язані з нелегальною міграцією. Ми повинні послати сигнал, що нічого з цього не вийде і буде відповідь", - сказав Ландсберґіс.



За словами міністра, одною з відповідей будуть санкції.

"Обговорення планується після того, як інстанції ЄС повернуться з канікул", - додав він.

ЄС засудив Білорусь, звинувативши її у прямому нападі, через витіснення мігрантів у сусідні країни союзу