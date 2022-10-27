USAID передало Україні 100 генераторів для критичної інфраструктури

Про це USAID повідомило у Twitter.

“Допомога Україні у підготовці до зими зростає. USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктуру буде пошкоджено атаками російських військ", – ідеться у повідомленні.

В USAID зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ передали Україні вже понад 700 генераторів.

Раніше Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів України.

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