USAID передало Україні 100 генераторів для критичної інфраструктури
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 22 громадам України 100 генераторів для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури
Про це USAID повідомило у Twitter.
“Допомога Україні у підготовці до зими зростає. USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктуру буде пошкоджено атаками російських військ", – ідеться у повідомленні.
В USAID зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ передали Україні вже понад 700 генераторів.
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