Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю The New York Times.

"Всі боялися війни... Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. І це все. Це крапка. І тому ми повинні були вирішити, як залишатися сильними. Якщо ніхто не хоче з ними воювати, всі бояться з ними воювати – вибачте, тоді ми будемо вирішувати, як це зробити, правильно це чи ні", - сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що Україна бореться за безпеку всієї Європи, тому українці потребують більше зброї.

"Війна піде далі, глибше в Європу, тому, будь ласка, надішліть нам зброю, бо ми вас також захищаємо", - сказав він The New York Times.

Також Зеленський нагадав, що Україна досі не має можливості закрити і захистити небо, хоча це могло б врятувати багато українців.

"Від початку повномасштабного вторгнення і до цього часу все, про що я просив, – закрити небо. Якби небо було закрите, у нас би не було всіх цих смертей. І ми пропонували альтернативу закритому небу: кілька літаків... Але навіть сьогодні, коли йде ця війна (повномасштабне вторгнення Росії в Україну, - ред), ми не маємо можливості закрити та захистити небо", - зауважив Зеленський.

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