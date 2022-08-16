Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією, - Зеленський
Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією, українці борються за безпеку всієї Європи, тому потребують більше зброї
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю The New York Times.
"Всі боялися війни... Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. І це все. Це крапка. І тому ми повинні були вирішити, як залишатися сильними. Якщо ніхто не хоче з ними воювати, всі бояться з ними воювати – вибачте, тоді ми будемо вирішувати, як це зробити, правильно це чи ні", - сказав Зеленський.
Президент України зауважив, що Україна бореться за безпеку всієї Європи, тому українці потребують більше зброї.
"Війна піде далі, глибше в Європу, тому, будь ласка, надішліть нам зброю, бо ми вас також захищаємо", - сказав він The New York Times.
Також Зеленський нагадав, що Україна досі не має можливості закрити і захистити небо, хоча це могло б врятувати багато українців.
"Від початку повномасштабного вторгнення і до цього часу все, про що я просив, – закрити небо. Якби небо було закрите, у нас би не було всіх цих смертей. І ми пропонували альтернативу закритому небу: кілька літаків... Але навіть сьогодні, коли йде ця війна (повномасштабне вторгнення Росії в Україну, - ред), ми не маємо можливості закрити та захистити небо", - зауважив Зеленський.
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