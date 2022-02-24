Усі медзаклади надаватимуть допомогу тим, хто її потребує, планові госпіталізації та операції призупинено, - МОЗ

Про це він написав у Facebook.



"Це - нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню. Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує.

Наразі, ми призупиняємо планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження", - зазначив він.



Він додав, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін., у них є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.



"Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення. Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - наголосив Ляшко.

