Усі медзаклади надаватимуть допомогу тим, хто її потребує, планові госпіталізації та операції призупинено, - МОЗ
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у медичних закладах сформовано запас ліків, усі медзаклади забезпечені альтернативними джерелами живлення
Про це він написав у Facebook.
"Це - нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню. Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує.
Наразі, ми призупиняємо планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження", - зазначив він.
Він додав, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін., у них є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
"Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення. Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - наголосив Ляшко.
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