"Усі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів": Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Всі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну", - зауважив він.



Сергій Гайдай додав, що людей знаходять в укриттях, пропонують евакуюватися, але вони відмовляються й чекають, поки не знищать їхній будинок, а їх не діставатимуть з-під завалів.



"Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", - наголосив голова Луганської ОВА.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb