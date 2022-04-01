"Усі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів": Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися
Росіяни обстрілюють усю територію Луганщини й готуються наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну, ОВА закликає людей евакуюватися
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Всі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну", - зауважив він.
Сергій Гайдай додав, що людей знаходять в укриттях, пропонують евакуюватися, але вони відмовляються й чекають, поки не знищать їхній будинок, а їх не діставатимуть з-під завалів.
"Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", - наголосив голова Луганської ОВА.
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