Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – міністр оборони Великої Британії
Усі обіцяні британські основні бойові танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи 11 травня в Палаті громад.
За його словами, українські військові пройшли навчання та тренування на танках як у Великій Британії, так і на батьківщині.
Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману, а тепер і України. Екіпаж складається з чотирьох людей. Танк має запас ходу у 550 км (340 миль) і може розвивати максимальну швидкість по дорозі до 59 км/год. Також його оснащено 120-міліметровою танковою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів.
- Про передачу Україні ескадрона танків Challenger 2 Велика Британія оголосила у січні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе