Усі школи Харкова перевіряють на замінування
У понеділок, 6 грудня, Нацполіція почала перевірку всіх школ Харкова щодо наявності вибухівки після отримання повідомлення про замінування шести навчальних закладів
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Харківській області.
Повідомлення про замінування шести школ у Новобаварському, Слобідському, Київському, Холодногірському та Шевченківському районах надійшло до поліції близько 11:15.
На адреси виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби.
У жодній із заявлених шкіл не виявили вибухових предметів чи речовин.
"Фахівці обстежили понад 35 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 3461 особу. Жодних вибухових предметів та речовин не виявлено", - повідомили у поліції.
За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області перевірку проводять у всіх школах Харкова.
Поліція вирішує питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.
- Нагадаємо, у Запорізькій області поліція затримала чоловіка, який 5 грудня повідомив хибну інформацію про замінування Офісу президента України.
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