Про це заявив політолог Михайло Басараб в етері Еспресо.

За його словами, змінюючи форми, російська імперія зберігає свій зміст. Те саме стосується й журналістів з РФ.

"Коли йдеться про нібито опозиційні медіа, російських лібералів, опозиційних політиків, я завжди кажу, що всі справжні опозиційні або давно були вимушені виїхати на Захід, або були вбиті російським режимом. До речі, російські спецслужби доганяють своїх ворогів по всій планеті та знищують їх, хай би там де ті не перебували", - зазначив Михайло Басараб.

Політолог зауважив, що треба розуміти: "Дождь", інші медіа з РФ - передусім російські. Вони можуть називати себе лібералами, але не перестають бути представниками імперської, наскрізь шовіністичної сукупності людей.

"Цей так званий журналіст так званого телеканалу "Дождь" в етері це дуже добре підтвердив, що живучи в Латвії, вони продовжують симпатизувати імперським діям Росії, Росії, яка загрожує нападом на ту ж Латвію, де вони перебувають", - розповів політолог.

За словами Михайла Басараба, живучи в країні ЄС і працюючи на каналі "Дождь" журналіст продовжив бути імперіалістом і підтримувати російські воєнні злочини. Політолог додав, що такі “опозиціонери” мають змогу виїхати до РФ, отримати повістку та вирушити до України “в один кінець”.

"У нас повинне бути до них тільки таке ставлення, бо життя нас навчило: вірити росіянам не можна. Навіть якщо сьогодні він прийшов із дружніми обіймами, жаліючись на свого сьогоднішнього російського правителя, це не означає, що завтра він не стане таким самим кривавим російським правителем", - наголосив він.

2 грудня ведучий російського трелеканалу "Дождь" Олексій Коростельов у прямому етері заявив про підтримку окупантів. Його звільнили. За словами головного редактора телеканалу Тихона Дзядко, фраза, висловлена ведучим, створює відчуття у глядача, що телеканал займається наданням допомоги армії РФ, але це нібито не відповідає дійсності. У соцмережах масово почали вимагати закрити телеканал і вислати співробітників із Латвії, де зараз базується редакція.

У Латвії телеканал "Дождь" оштрафували на 10 тис. євро, адже він позначив окупований Крим як частину Росії й назвав російську армію "нашою армією".

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