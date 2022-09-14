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Головна війна з Росією "Усі війська, що відступають, будуть знищені": РФ створює "загорожувальні загони", щоб російські солдати не тікали з поля бою

"Усі війська, що відступають, будуть знищені": РФ створює "загорожувальні загони", щоб російські солдати не тікали з поля бою

14 вересня, 2022 середа
17:08
війна з Росією солдати РФ

Російське командування намагається зупинити масову втечу з поля бою своїх військових радянськими методами покарання. Окупанти встановлюють так звані загороджувальні загони, які мають знищувати усіх, хто відмовляється воювати

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у фейсбуці.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення в тилу так званих "загороджувальних загонів". Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній смузі виставлений загороджувальний загін. Усі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі методи військове керівництво РФ вирішило використати після успішного контрнаступу українських військових.

"Внаслідок дій українських Сил Оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон", - пише розвідка.

Також повідомляється, що російські окупанти кидають техніку й озброєння і намагаються втекти, оскільки немає обіцяної допомоги.

"Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку... Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) при відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат... Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому. Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

  • Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що військове керівництво РФ бездумно кидає російські підрозділи на Донеччині та Харківщині. Покинутої на Харківщині техніки військ РФ вистачило б, щоб озброїти середню країну Європи.

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Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
наступ ЗСУ
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