Усі заклади освіти Київщини з середи поновлюють очне навчання
Усі заклади освіти Київської області у середу, 26 жовтня, мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах
Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у telegram.
Рішення ухвалене 24 жовтня на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області.
"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА", - ідеться в повідомленні.
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Про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково.
Також у КОВА закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
- 21 жовтня стало відомо, що осінні канікули для тернопільських школярів перенесуть на тиждень пізніше. Відтак вони розпочнуться 31 жовтня.
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