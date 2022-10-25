Усі заклади освіти Київщини з середи поновлюють очне навчання

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у telegram.

Рішення ухвалене 24 жовтня на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області.

"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Як правильно організувати навчальний процес на "дистанційці". Пояснення МОЗ

Про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково.

Також у КОВА закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

21 жовтня стало відомо, що осінні канікули для тернопільських школярів перенесуть на тиждень пізніше. Відтак вони розпочнуться 31 жовтня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb