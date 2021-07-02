Усі зареєстровані в ЄС вакцини від COVID-19 захищають від штаму "Дельта", - європейський регулятор

Про це сказав керівник вакцинних стратегій EMA Марко Кавалері, передає Радіо Свобода.



За словами представника ЕМА, дані з усього світу свідчать, що дві дози вакцини захищають у тому числі від штаму "дельта", раніше відомого як "індійський" штам.



Чиновник зазначив, що лабораторні аналізи підтвердили здатність антитіл, що виникають внаслідок вакцинації, нейтралізувати штам "дельта".



Водночас в ЕМА закликали розробників вакцин активно стежити за подіями і бути напоготові.



"За останні місяці була вже ціла низка штамів, і ми очікуємо, що їх буде ще більше", - сказав Кавалері.



Наразі в ЄС зареєстровані вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca для повної вакцинації потребують двох доз, Johnson & Johnson - однієї.

Нагадаємо, раніше експерти Постійної комісії з вакцинації (Stiko) Німеччини заявили, що від штаму "дельта" краще захищає щеплення комбінацією вакцин.



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