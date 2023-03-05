Усик: Багато людей думають, що в Україні відбувається якась гра, а ми просто все вигадуємо
Боксер Олександр Усик висловився стосовно війни в Україні та звернув увагу, що багато іноземців мають хибні думки щодо ситуації у нашій країні
Про це Усик повідомив у розмові з CNN Sport.
"Мене мотивує ідея, що повинен допомогти своїй нації, своєму народу. Якщо у мене є здібності, якщо у мене є сили для цього, якщо зможу це зробити. Бог дав мені цей шанс бути на телебаченні, бути, слава Богу, відомим у світі спорту. Це моя можливість поділитися з людьми тим, що відбувається. Багато людей у світі думають, що тут відбувається якась гра, а ми просто все вигадуємо", - сказав український боксер Олександр Усик.
- У вівторок, 14 лютого, віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова та Катерина Усик відвідали поранених військових.
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