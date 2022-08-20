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Головна Спорт Усик - Джошуа: де та коли дивитися бій українця проти британця

Усик - Джошуа: де та коли дивитися бій українця проти британця

20 серпня, 2022 субота
07:45
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)

У суботу, 20 серпня, український боксер Олександр Усик проведе поєдинок проти британця Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring. 

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2. Студія перед боєм розпочнеться о 22:00. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

На процедурі зважування перед поєдинком українець показав 100,5 кг. Вага британця складає 110,9 кг. 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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