Усик - Джошуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
У суботу, 20 серпня, український боксер Олександр Усик проведе поєдинок проти британця Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.
В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2. Студія перед боєм розпочнеться о 22:00. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.
На процедурі зважування перед поєдинком українець показав 100,5 кг. Вага британця складає 110,9 кг.
- 14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
- На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.
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