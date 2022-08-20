Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2. Студія перед боєм розпочнеться о 22:00. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

На процедурі зважування перед поєдинком українець показав 100,5 кг. Вага британця складає 110,9 кг.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.

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