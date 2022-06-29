Усик і Джошуа провели у Лондоні дуель поглядів. Відео
Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели дуель поглядів перед поєдинком-реваншем
Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.
У Лондоні боксери влаштували дуель поглядів під час пресконференції, яка була присвячена бою, який пройде у Саудівській Аравії 20 серпня.
Getty Images
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав в Ентоні Джошуа.
- 21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.
- 21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.
- Військові порадили боксеру Олександру Усику залишити Україну заради реваншу з британцем Ентоні Джошуа.
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