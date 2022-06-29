Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.

У Лондоні боксери влаштували дуель поглядів під час пресконференції, яка була присвячена бою, який пройде у Саудівській Аравії 20 серпня.



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Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав в Ентоні Джошуа.

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