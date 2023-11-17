Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усик і Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції, де оголосили офіційну дату супербою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - 17 лютого 2024 року.

Тайсон Ф'юрі заявив, що відбере всі пояси українця. Під час дуелі поглядів британець діяв агресивно і провокував Олександра Усика на справжню бійку. В результаті організаторам довелось розвести боксерів окремо, однак Ф'юрі й далі вигукував агресивні фрази на адресу Усика.

"Чи я слухаю щось із того, про що каже мені Ф'юрі? Ні, він просто балакуча голова. Людина поводить себе так, коли боїться чи невпевнена в чомусь", - відреагував Усик, пише "Суспільне".

Відео з дуелі поглядів поширив Top Rank

Бій Усик - Ф'юрі

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів.

16 листопада відбулась офіційна пресконференція, де офіційно оголосили, що Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик проведуть бій за всі титули хевівейту 17 лютого 2024 року.