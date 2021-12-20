Усик може уникнути реваншу з Джошуа, - промоутер заінтригував фанатів інформацією про новий бій українця

Про це повідомляє XSPORT.



За словами Красюка, вони ведуть переговори з Тайсоном Ф'юрі, і Усик може уникнути реваншу з Ентоні Джошуа.



"Поки що немає певних новин, які можна було б оголосити. Ми працюємо з Ф'юрі та Джошуа. Дедлайн у нас до Нового року. Найімовірніше, що наступним суперником Ф'юрі буде Ділліан Вайт. Але однозначно ще сказати не можна. Реванш Усика та Джошуа? Знаєте, річ не в тому, чого хоче Ентоні. Там багато умов, кожну з яких потрібно виконати. Дуже складна комбінація, але ми працюємо над тим, щоб вона стала реальною. Є ймовірність, що Усик може уникнути реваншу", - сказав промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

14 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі спочатку зустрінеться з Ділліаном Вайтом, а потім проведе бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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