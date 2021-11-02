Усик нарешті отримав чемпіонські пояси, які понад місяць не поверталися від Джошуа
Український боксер Олександр Усик отримав чемпіонські пояси, які він 25 вересня відібрав у британця Ентоні Джошуа
Відео з чемпіонськими поясами Усик виклав у Instagram.
"Слухайте, хлопці. Це хевівейт, а не крузервейт", – сказав Усик, розпаковуючи коробки з поясами.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Одразу після бою Усику дали на рингу пояси, які належали Джошуа, проте він не привіз їх до України. Організаторам знадобився місяць, щоб виготовити пояси індивідуально для нового чемпіона - з його вигравіюваним іменем та датою переможного бою.
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Нагадаємо, 28 жовтня Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.
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