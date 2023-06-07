Усик назвав росіян хворими та невиліковними людьми
Український боксер Олександр Усик заявив, що росіяни - це хворі й невиліковні люди
Про це Усик сказав в інтерв'ю для Koloseum,
Усик також нагадав іноземній аудиторії, що росіяни обстрілюють цивільних.
"Ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях. Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Важко кожного дня, навіть сьогодні літали бомби. Я коли прокинувся о першій годині ночі, то прокинувся від вибухів, ми разом з донькою та дружиною пішли в бомбосховище", - сказав Олександр Усик.
За словами боксера, росіяни - це хворі й невиліковні люди
"Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні", - заявив Усик.
- 2 червня Олександр Усик заявив, що у нього зберігаються близькі дружні стосунки з Василем Ломаченком, та назвав його братом.
- Усик впевнений, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим.
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