Усик назвав росіян хворими та невиліковними людьми

Про це Усик сказав в інтерв'ю для Koloseum,

Усик також нагадав іноземній аудиторії, що росіяни обстрілюють цивільних.

"Ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях. Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Важко кожного дня, навіть сьогодні літали бомби. Я коли прокинувся о першій годині ночі, то прокинувся від вибухів, ми разом з донькою та дружиною пішли в бомбосховище", - сказав Олександр Усик.

За словами боксера, росіяни - це хворі й невиліковні люди

"Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні", - заявив Усик.