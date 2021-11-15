Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec український боксер Олександр Усик піднявся з п'ятого місця на четверте, випередивши американця Еррола Спенса.



Ще один українець, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розташовується в рейтингу на 30-му місці.



Рейтинг від BoxRec формується автоматично комп'ютером - на статистиці боксерів.



Топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії:



1. Сауль Альварес (Мексика)



2. Геннадій Головкін (Казахстан)



3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)



4. Олександр Усик (Україна)



5. Еррол Спенс (США)

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).