Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу
Українець Олександр Усик підкращив свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу за версією BoxRec
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec український боксер Олександр Усик піднявся з п'ятого місця на четверте, випередивши американця Еррола Спенса.
Ще один українець, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розташовується в рейтингу на 30-му місці.
Рейтинг від BoxRec формується автоматично комп'ютером - на статистиці боксерів.
Топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Геннадій Головкін (Казахстан)
3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
4. Олександр Усик (Україна)
5. Еррол Спенс (США)
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 11 листопада стало відомо, що Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі не скористалися шансом домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- Після цього промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що реванш британського боксера з українцем Олександром Усиком має відбутися не пізніше червня.
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