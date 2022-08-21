Про це боксер заявив на пресконференції після бою, яку транслював Sky Sports Boxing.

Усику нагадали про те, що Путін любить вихвалятися чорним поясом з дзюдо, фотографуватися з оголеним торсом і вдавати мачо та запитали, як українець почувається в ролі найкрутішого хлопця у світі.

"Добре надихати людей. Він все це робить, показує, що він сильний, моцний та красивий. Насправді він не такий, це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - сказав Усик, який володіє титулами чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.

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