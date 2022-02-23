Усик полетів до Лондона та відвідав матч "Челсі" у Лізі чемпіонів

Фото та відео Усик виклав у Instagram.

Гру на "Стемфорд Брідж" Олександр Усик відвідав разом зі своїм менеджером Егісом Клімасом.

"Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу переміг "Лілль" з рахунком 2:0.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) прилетів до Лондона для переговорів з британцем Ентоні Джошуа, з яким він має у травні 2022 року провести бій-реванш.

22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика має відбутися у травні.

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