Усик розпочав перемовини про наступний бій. Відомо ім'я суперника, - інсайдер
Український боксер Олександр Усик проведе наступний бій проти британця Даніеля Дюбуа, який є претендентом на титул WBA
Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.
Команда Дюбуа надіслала медичне підтвердження на прохання WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), щоб довести, що британець відновився після травми та готовий бути наступним обов’язковим претендентом на пояси Усика.
За інформацією джерела, команди Усика та Дюбуа вже ведуть переговори щодо поєдинку.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик та Джойс зустрічалися у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу у 2013 році, українець переміг британця за очками.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
- 25 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі планує провести наступний бій влітку 2023 року проти Джо Джойса.
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