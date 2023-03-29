Усик розпочав перемовини про наступний бій. Відомо ім'я суперника, - інсайдер

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Команда Дюбуа надіслала медичне підтвердження на прохання WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), щоб довести, що британець відновився після травми та готовий бути наступним обов’язковим претендентом на пояси Усика.

За інформацією джерела, команди Усика та Дюбуа вже ведуть переговори щодо поєдинку.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик та Джойс зустрічалися у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу у 2013 році, українець переміг британця за очками.