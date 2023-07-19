Усик став футболістом новачка УПЛ "Полісся"
Український боксер Олександр Усик став футболістом житомирського "Полісся"
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
"Президент клубу Геннадій Буткевич та Олександр Усик уклали офіційну угоду щодо футбольної співпраці на один рік", - пише житомирський клуб.
Усик виступатиме під 17-м номером. У цьому сезоні "Полісся" гратиме в УПЛ.
"Інші деталі контракту очікуйте згодом. Слідкуйте за анонсами", - додали у клубі.
- У лютому 2022 року в Туреччині Олександр Усик вийшов на матч проти рівненського "Вереса" у складі житомирського "Полісся".
- У вересні минулого року Усик заявив, що планує зіграти у вищому дивізіоні чемпіонату України з футболу
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