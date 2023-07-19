Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".

"Президент клубу Геннадій Буткевич та Олександр Усик уклали офіційну угоду щодо футбольної співпраці на один рік", - пише житомирський клуб.

Усик виступатиме під 17-м номером. У цьому сезоні "Полісся" гратиме в УПЛ.

"Інші деталі контракту очікуйте згодом. Слідкуйте за анонсами", - додали у клубі.