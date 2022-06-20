Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

"У мене є мета, з Божою допомогою я виконаю свою місію", – сказав Усик.

Джошуа заявив, що хоче завдяки перемозі над українцем увійти в історію.

"Я можу зробити внесок в історію та стати єдиним триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час», – сказав Джошуа.

Другий бій Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда, в Саудівській Аравії.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

Перший бій закінчився перемогою українця за очками.

17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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