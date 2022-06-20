Усик та Джошуа відреагували на офіційне оголошення про реванш
Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа поділилися очікуваннями від другого бою
Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.
"У мене є мета, з Божою допомогою я виконаю свою місію", – сказав Усик.
Джошуа заявив, що хоче завдяки перемозі над українцем увійти в історію.
"Я можу зробити внесок в історію та стати єдиним триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час», – сказав Джошуа.
Другий бій Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда, в Саудівській Аравії.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
Перший бій закінчився перемогою українця за очками.
- 17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.
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