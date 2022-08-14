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Усик відібрав у Ф'юрі звання найкращого важковаговика світу

14 серпня, 2022 неділя
15:50
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик відібрав у британця Тайсона Ф'юрі лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.

Про це свідчить оновлена класифікація BoxRec

Усик вийшов на перше місце після того, як Ф'юрі підтвердив, що має намір завершити кар'єру. Британця взагалі прибрали з рейтингу. Друге місце займає американець Деонтей Вайлдер, наступний суперник українця - Ентоні Джошуа з Британії - розташувався на третій позиції. 

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. 

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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