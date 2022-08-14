Про це свідчить оновлена класифікація BoxRec.

Усик вийшов на перше місце після того, як Ф'юрі підтвердив, що має намір завершити кар'єру. Британця взагалі прибрали з рейтингу. Друге місце займає американець Деонтей Вайлдер, наступний суперник українця - Ентоні Джошуа з Британії - розташувався на третій позиції.

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

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