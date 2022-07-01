Усик: За 1 день війни я усвідомив, що можу все втратити за 1 секунду
Український боксер Олександр Усик зізнався, що за один день війни зрозумів, що може все втратити
Про це повідомляє Independent.
Усик пояснив, як змінився його світогляд після початку війни в Україні.
"Мені знадобився один день війни, щоб повністю усвідомити, що все, що я маю, все, чого я досяг, всі мої титули я можу втратити всього за одну секунду", – сказав український боксер Олександр Усик.
У розмові з The Guardian, Усик розповів, що діти запитують його: "чому нас хочуть вбити".
"Зараз у мене традиційна зачіска українських козаків. Часом я змушую себе посміхатися. Іноді я змушую себе співати. Я навіть не можу це пояснити. Мої діти запитують: "Тату, чому вони хочуть нас убити?" Я не знаю, що їм відповісти", – сказав Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
- 1 липня український боксер Олександр Усик запевнив, що готовий вбити російського солдата, якщо відчуватиме небезпеку.
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