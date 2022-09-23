Усик заявив, що підтримував воїнів АТО у 2014-2015 роках

Про це повідомляє USYK17.

"Підтримка хлопців. Я це робив у 2014 та 2015 роках. Зараз не бачу ніяких заборон це робити. Чому я про це не говорив? А навіщо мені? Я й зараз, а, чорт, сказав. Поїду. Навіщо мені потрібно про це говорити", - сказав Олександр Усик.

Українець 20 серпня у Джидді переміг Ентоні Джошуа у реванші за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

29 серпня боксер Олександр Усик повернувся до України після перемоги над британцем Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії.

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