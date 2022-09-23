Усик заявив, що підтримував воїнів АТО у 2014-2015 роках
Український боксер Олександр Усик зізнався, що у 2014-2015 роках активно допомагав воїнам АТО
Про це повідомляє USYK17.
"Підтримка хлопців. Я це робив у 2014 та 2015 роках. Зараз не бачу ніяких заборон це робити. Чому я про це не говорив? А навіщо мені? Я й зараз, а, чорт, сказав. Поїду. Навіщо мені потрібно про це говорити", - сказав Олександр Усик.
Українець 20 серпня у Джидді переміг Ентоні Джошуа у реванші за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 29 серпня боксер Олександр Усик повернувся до України після перемоги над британцем Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії.
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