Про це Усик повідомив у Instagram.

Боксер 29 серпня виклав фото після перетину кордону, щойно опинився в Україні.

"Рідненька, ми сумували". - написав Усик.

Українець 20 серпня у Джидді переміг Ентоні Джошуа у реванші за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.

22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.

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