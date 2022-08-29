"Рідненька, ми сумували": Усик повернуся до України після перемоги над Джошуа
Боксер Олександр Усик повернувся до України після перемоги над британцем Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії
Про це Усик повідомив у Instagram.
Боксер 29 серпня виклав фото після перетину кордону, щойно опинився в Україні.
"Рідненька, ми сумували". - написав Усик.
Українець 20 серпня у Джидді переміг Ентоні Джошуа у реванші за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
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