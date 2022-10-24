Усик згоден змінити вагову категорію заради бою з найбагатшим боксером світу
Українець Олександр Усик може повернутися в першу важку вагу заради поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса
Про це повідомляє BoxingNews24/7.
За словами тренера українця Сергія Лапіна, чемпіон світу в надважкій вазі може повернутися в крузервейт (до 90,7 кг), аби провести бій проти Сауля Альвареса.
"Наступного року бій за титул беззаперечного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі є нашим пріоритетом. Це головна мета. Але якщо цього з якихось причин не станеться, то я сподіваюся, що попереду ще будуть дуже цікаві поєдинки. Олександр може, наприклад, повернутися до важкої ваги, але тільки якщо проведе бій із Саулем Альваресом. Це єдиний боєць, заради якого Усик повернувся в крузервейт", - сказав Лапін.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. Українець є колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн. Канело має досвід боїв у напівважкій вазі (до 79,6 кг).
-
3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 38.31Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе