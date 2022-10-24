Про це повідомляє BoxingNews24/7.

За словами тренера українця Сергія Лапіна, чемпіон світу в надважкій вазі може повернутися в крузервейт (до 90,7 кг), аби провести бій проти Сауля Альвареса.

"Наступного року бій за титул беззаперечного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі є нашим пріоритетом. Це головна мета. Але якщо цього з якихось причин не станеться, то я сподіваюся, що попереду ще будуть дуже цікаві поєдинки. Олександр може, наприклад, повернутися до важкої ваги, але тільки якщо проведе бій із Саулем Альваресом. Це єдиний боєць, заради якого Усик повернувся в крузервейт", - сказав Лапін.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. Українець є колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн. Канело має досвід боїв у напівважкій вазі (до 79,6 кг).

3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.

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