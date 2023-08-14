Усика примушують битися з претендентом на титул IBF
Переможець бою між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа зустрінеться з хорватом Філіпом Хрговічем
Про це заявив промоутер хорвата Едді Хірн, повідомляє BoxingSocial.
За його словами, після перемоги над австралійцем Демсі Маккіном 12 серпня, Філіп Хрговіч наполягатиме на обов'язковому захисту титулу переможцем бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
"Ми наполягатимемо на обов’язковому захисті титулу IBF. Хрговічу потрібен був поєдинок з Маккіном, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик – Дюбуа призначить обов’язковий захист. Тож він поб’ється з переможцем цього бою", - розповів Хірн.
Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві (Польща).
Українець володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Хрговіч є обов'язковим претендентом на пояс IBF
- Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересні 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.
- 31 липня Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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