Усіх ліквідованих на Дніпропетровщині кадирівців ховатимуть зашитими у свинячих шкурах, - заступник мера Дніпра
Найманців Рамзана Кадирова, яких захисники України будуть знищувати, починаючи з 20 березня 2022 року, в межах Дніпропетровської області, ховатимуть за особливою процедурою
Про це у себе на телеграм-каналі під назвою "Розбита гармошка Костроми" повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Еспресо.TV.
"Офіційно. Рішення прийнято. Усі кадировці, вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті та поховані у свинячих шкурах. Дякую м'ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на небі. Тварини", - заявив сьогодні, 20 березня, віцемер Дніпра.
Про те, що даний ТГ-канал запущено ним особисто, Лисенко сповістив через фейсбук.
Також Лисенко навів подробиці поточного стану справ на Дніпропетровщині.
"Станом на 12:30 територія Дніпропетровської області є стерильною від оккупантів. Жоден ворожий чобіт не перетнув межі нашої області. Запаси палива, продуктів харчування є у великій кількості", - зазначив він.
До області, разом з тим, продовжують надходити російські військовополонені.
Лише за першу половину дня 20 березня таких прибуло 23 особи, заявив Михайло Лисенко.
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