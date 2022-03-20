Усіх ліквідованих на Дніпропетровщині кадирівців ховатимуть зашитими у свинячих шкурах, - заступник мера Дніпра

Про це у себе на телеграм-каналі під назвою "Розбита гармошка Костроми" повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає Еспресо.TV.



"Офіційно. Рішення прийнято. Усі кадировці, вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті та поховані у свинячих шкурах. Дякую м'ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на небі. Тварини", - заявив сьогодні, 20 березня, віцемер Дніпра.

Про те, що даний ТГ-канал запущено ним особисто, Лисенко сповістив через фейсбук.



Також Лисенко навів подробиці поточного стану справ на Дніпропетровщині.



"Станом на 12:30 територія Дніпропетровської області є стерильною від оккупантів. Жоден ворожий чобіт не перетнув межі нашої області. Запаси палива, продуктів харчування є у великій кількості", - зазначив він.



До області, разом з тим, продовжують надходити російські військовополонені.



Лише за першу половину дня 20 березня таких прибуло 23 особи, заявив Михайло Лисенко.





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