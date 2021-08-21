"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
Білоруські кіберпартизани продовжують операцію "Спека" зі зламу баз даних Лукашенкових силових органів й розповсюджена отриманого звідти компромату
Сьогодні антирежимні хакери оприлюднили 3-хвилинний уривок розмови заступника начальника міліції громадської безпеки УВС Мінського облвиконкому полковник Миколи Максимовича з одним із його підлеглих, передає Еспресо.TV.
Аудіозапис зроблено 11 серпня 2020 року під час розгону масових протестних акцій на третій день після сфальшованих перевиборів на користь незмінного правителя Білорусі Олександра Лукашенка.
Полковник Максимович висловлюється грубо, але при цьому вкрай однозначно:
"Тільки усіх п****ти, б**дь".
"Один виняток для жінок, б**дь, - те, що вони не лежать мордою в асфальт, б**дь, а стоять біля стіни, б**дь, мордою до стіни, б**дь".
"Ми хочемо нагадати, що особистість кожного пособника режиму буде встановлена. Ніхто не уникне відповідальності", - запевняють кіберпартизани.
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