"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
У МЗС Китаю повідомили, що Пекін прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США: у вівторок, 2 січня, країни відзначають 45 річницю встановлення дипломатичних відносин
Про це йдеться в заяві МЗС Китаю.
Вказано, що встановлення китайсько-американських дипломатичних відносин є важливою подією як в історії країн, так і в історії міжнародних відносин.
У МЗС Китаю зазначили, що за 45 років торгівля між країнами зросла з менш ніж 2,5 млрд доларів у 1979 році до майже 760 млрд доларів у 2022 році, а двосторонні інвестиції зросли майже з нуля до понад 260 млрд доларів. Крім того, за цей час було створено 284 пари провінцій, штатів і міст-побратимів.
"Обидві країни також здійснюють корисну співпрацю у різних міжнародних та регіональних гарячих точках та глобальних питаннях. Історія показує, що зростання китайсько-американських відносин не тільки сприяє благу двох народів, а й миру, стабільності та розвитку в усьому світі", - йдеться у заяві.
У Пекіні наголосили, що їхня політика щодо США є послідовною і чіткою. Вона ґрунтується на повазі, мирному співіснуванні та взаємовигідному співробітництві. Там вважають, що це відповідає тенденціям часу і служить спільним інтересам обох сторін, оскільки успіх однієї країни - це можливість для іншої.
"Ми можемо допомогти один одному досягти успіху і процвітання разом. Китай прагне до стабільних, міцних і стійких китайсько-американських відносин", - додали в МЗС.
- Раніше президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
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