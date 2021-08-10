Утиски Росією ПЦУ в Криму: прокуратура АРК відкрила кримінальну справу за перешкоджання релігійному обряду
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила справу через перешкоджання здійсненню релігійного обряду щодо вторгнення силовиків окупантів до монастиря Кримської єпархії ПЦУ 8 серпня
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
Стаття - "Перешкоджання здійсненню релігійного обряду" ( ч.1 ст.180 КК України).
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"Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура здійснює керівництво у ряді справ стосовно утисків ПЦУ у окупованому Криму.
- захоплення озброєними особами будівлі храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ Київського патріархату, розташованого в с. Перевальне;
- недопущення настоятеля та парафіян до служби;
- привласнення майна Управління Кримської Єпархії ПЦУ, внаслідок чого служителі церкви позбавлені можливості проводити релігійні обряди;
- демонтаж дерев'яного храму "Неопалима купина" у Євпаторії
- Силовики окупантів на території Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району
- Мінреінтеграції підготувало санкційний пакет щодо осіб, які переслідують ПЦУ в окупованому Криму.
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