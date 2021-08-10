Утиски Росією ПЦУ в Криму: прокуратура АРК відкрила кримінальну справу за перешкоджання релігійному обряду

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



Стаття - "Перешкоджання здійсненню релігійного обряду" ( ч.1 ст.180 КК України).



Читайте також: "Грубе порушення декларації прав людини": Денісова закликала світ посилити санкції проти РФ за зрив силовиками окупантів богослужіння ПЦУ в Криму



"Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму", - йдеться у повідомленні.



Прокуратура здійснює керівництво у ряді справ стосовно утисків ПЦУ у окупованому Криму.

захоплення озброєними особами будівлі храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ Київського патріархату, розташованого в с. Перевальне;

недопущення настоятеля та парафіян до служби;

привласнення майна Управління Кримської Єпархії ПЦУ, внаслідок чого служителі церкви позбавлені можливості проводити релігійні обряди;

демонтаж дерев'яного храму "Неопалима купина" у Євпаторії

Силовики окупантів на території Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району

Мінреінтеграції підготувало санкційний пакет щодо осіб, які переслідують ПЦУ в окупованому Криму.