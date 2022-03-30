УЗ анонсувала відновлення залізничного сполучення до Тростянця

Про це повідомив глава Укрзалізниця Олександр Камишин в Телеграм.



"Уже два дні звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. Вже за три дні відновимо залізничне сполучення, а ще два дні тому тут був ворог", – вказав він.



У Тростянці розбито вокзал і привокзальну площу, а також депо і багато міської інфраструктури. Попри це, Укрзалізниця готова запустити приміський дизель-поїзд з Харкова до Тростянця.



"Як тільки наші війська звільняють місто, залізниця відбудовує інфраструктуру і відновлює пасажирські поїзди. Так буде скрізь", – вказав він.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня у Тростянці проходила зачистка, багато росіян переховувалися на викрадених цивільних авто.

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