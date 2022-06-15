УЗ призначила на 15 червня евакуаційний потяг із Донбасу до Львова
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 15 червня. Він відправиться із Покровська до Львова
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
- Укрзалізниця разом з міністерством охорони здоров'я та організацією "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільного населення, який курсує від початку березня.
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