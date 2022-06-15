Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Укрзалізниця разом з міністерством охорони здоров'я та організацією "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільного населення, який курсує від початку березня.

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