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УЗ призначила на 15 червня евакуаційний потяг із Донбасу до Львова

15 червня, 2022 середа
07:16
Суспільство потяги

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 15 червня. Він відправиться із Покровська до Львова

Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

  • Укрзалізниця разом з міністерством охорони здоров'я та організацією "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільного населення, який курсує від початку березня.

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Економіка
Донецьк
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евакуація
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