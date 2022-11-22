УЗ відкрила продаж квитків до Варшави на дві дати: купити квитки можна лише онлайн
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяг Київ - Варшава одразу на дві дати. Купити квитки можна тільки онлайн та не більше 4 в одні руки
Про це пише пресслужба УЗ.
"У зв'язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня", - йдеться в повідомленні.
Квитки на потяг до Варшави тепер продаються виключно онлайн - у додатку Укрзалізниці, чат-боті та на booking.uz.gov.ua. І не більше 4 в одні руки.
Зазначається, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.
"Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано", - додали в УЗ.
- Від 10 листопада Укрзалізниця перевела продаж квитків на потяг Київ - Варшава повністю в онлайн.
- А ще Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
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