Укрзалізниця продаватиме квитки на поїзд Київ — Варшава лише онлайн
Від 10 листопада Укрзалізниця переводить продаж квитків на потяг №67/68 Київ — Варшава повністю в онлайн
Про це інформує Укрзалізниця.
"Укрзалізниця з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам", - пише пресслужба.
Повідомляється, що почастішали випадки шахрайств - спекулянти перепродають квитки "з рук" чи в соцмережах. Виявлені підроблені проїзні документи.
Придбати квиток від завтра можна у телеграм-боті, додатку Укрзалізниці та Приват24. Касири в ручному форматі квитки на цей потяг не продаватимуть.
Продаж квитків онлайн на напрямки Київ — Варшава та Варшава — Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.
"Не потрібно буде стояти в чергах та "полювати" на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відстежувати та блокувати спекулянтів", - роз'яснюють в Укрзалізниці.
Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.
Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу: "Це дозволяє припинити масовий викуп квитків через запрограмовані "боти".
Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх онлайн.
"Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись нашою IT-системою автоматично та незворотно", - додали у пресслужбі.
- Також відомо, що "Бойківський експрес" сполученням Київ – Славсько перейшов на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня.
- Крім того, до Франківська з Ужгорода курсуватиме потяг через Румунію.
- У п'ятницю, 4 листопада, Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова. Проїзд у ньому безкоштовний.
- Також в Україні з 5 листопада почали курсувати потяги за чотирма новими напрямками.
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