Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

"У нас підготовлена техніка - це літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси. У нас підготовлені льотчики. Ми отримали найсучасніший комплекс "Іскандер", який може застосовувати ракети з ядерними боєголовками", - заявив він.

Він зокрема додав, що наступного тижня завершується підготовка білоруського підрозділу, який повернеться з навчання в Росії.

"Якщо потрібно - у нас буде і стратегічна ядерна зброя", - зазначив Хрєнін.

Він також запевнив, що Білорусь уже займається підготовкою наявних майданчиків для стратегічної зброї.

"Якщо буде й надалі така агресивна риторика - це буде наступний крок. На загрозу сили тільки силою. По-іншому, на жаль, зараз на Заході не розуміють", - пригрозив він.