"Уже займаємося підготовкою наявних майданчиків": Хрєнін підтвердив, що в Білорусі може з'явитися і стратегічна ядерна зброя
Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін у п'ятницю, 14 квітня, підтвердив, що в країні може з'явитися і стратегічна ядерна зброя
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"У нас підготовлена техніка - це літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси. У нас підготовлені льотчики. Ми отримали найсучасніший комплекс "Іскандер", який може застосовувати ракети з ядерними боєголовками", - заявив він.
Він зокрема додав, що наступного тижня завершується підготовка білоруського підрозділу, який повернеться з навчання в Росії.
"Якщо потрібно - у нас буде і стратегічна ядерна зброя", - зазначив Хрєнін.
Він також запевнив, що Білорусь уже займається підготовкою наявних майданчиків для стратегічної зброї.
"Якщо буде й надалі така агресивна риторика - це буде наступний крок. На загрозу сили тільки силою. По-іншому, на жаль, зараз на Заході не розуміють", - пригрозив він.
- 31 березня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
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