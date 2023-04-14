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Головна війна з Росією "Уже займаємося підготовкою наявних майданчиків": Хрєнін підтвердив, що в Білорусі може з'явитися і стратегічна ядерна зброя

"Уже займаємося підготовкою наявних майданчиків": Хрєнін підтвердив, що в Білорусі може з'явитися і стратегічна ядерна зброя

14 квітня, 2023 п'ятниця
14:38
війна з Росією білоруські військові

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін у п'ятницю, 14 квітня, підтвердив, що в країні може з'явитися і стратегічна ядерна зброя

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

"У нас підготовлена техніка - це літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси. У нас підготовлені льотчики. Ми отримали найсучасніший комплекс "Іскандер", який може застосовувати ракети з ядерними боєголовками", -  заявив він.

Він зокрема додав, що наступного тижня завершується підготовка білоруського підрозділу, який повернеться з навчання в Росії.

"Якщо потрібно - у нас буде і стратегічна ядерна зброя", - зазначив Хрєнін.

Він також запевнив, що Білорусь уже займається підготовкою наявних майданчиків для стратегічної зброї.

"Якщо буде й надалі така агресивна риторика - це буде наступний крок. На загрозу сили тільки силою. По-іншому, на жаль, зараз на Заході не розуміють", - пригрозив він.

  • 31 березня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
Росія
Білорусь
зброя
Військові новини
ядерна небезпека
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