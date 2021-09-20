В 11 областях України перевищений показник COVID-госпіталізацій: не відповідають "зеленій" зоні

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, станом на сьогодні, 20 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину, проте динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму.

По всій Україні динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус становить 50,7%.

Показник перевищений у 11 областях:

Вінницька - 54,9%;

Волинська - 50,7%;

Дніпропетровська - 75,2%;

Житомирська - 56,3%;

Закарпатська - 52,3%;

Луганська - 69,6%;

Миколаївська - 72,3%;

Рівненська - 87,2%;

Сумська - 61,0%;

Харківська - 75,2%;

Черкаська 72,6%.

Як відомо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

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