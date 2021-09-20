В 11 областях України перевищений показник COVID-госпіталізацій: не відповідають "зеленій" зоні
В Україна динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%. Уже в 11 регіонах показник має високі значення
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, станом на сьогодні, 20 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину, проте динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму.
По всій Україні динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус становить 50,7%.
Показник перевищений у 11 областях:
- Вінницька - 54,9%;
- Волинська - 50,7%;
- Дніпропетровська - 75,2%;
- Житомирська - 56,3%;
- Закарпатська - 52,3%;
- Луганська - 69,6%;
- Миколаївська - 72,3%;
- Рівненська - 87,2%;
- Сумська - 61,0%;
- Харківська - 75,2%;
- Черкаська 72,6%.
Як відомо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
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