В Абу-Дабі з 20 серпня можна буде відвідувати громадські місця тільки COVID-вакцинованим
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі з 20 серпня відвідувати практично всі громадські місця зможуть тільки ті, хто прищепився від коронавірусу
Про це повідомила прес-служба влади еміратів, передає "УНІАН".
Це рішення поширюється на торгові центри, ресторани, кафе, тренажерні зали, місця відпочинку, спортивні центри, оздоровчі клуби, курорти, музеї та культурні центри, тематичні парки, університети та інститути, школи та дитячі садки.
Без вакцинації не можна буде відвідувати магазини, розташовані поза торговими центрами, за винятком тих, які продають товари першої необхідності, такі як супермаркети та аптеки. Така заборона на відвідування громадських місць не торкнеться дітей до 16 років, а також осіб, у яких є медичні протипоказання до вакцинації.
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