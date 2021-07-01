В аеропорту "Бориспіль" через відсутність дозволу затримали п'ять рейсів до Туреччини

Про це у Facebook повідомила пресслужба міжнародного аеропорту "Бориспіль".



Згідно з повідомленням, станом на 8:20 в міжнародному аеропорту Бориспіль затримуються п'ять рейсів до Анталії. За словами представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини.



Зокрема, перенесено вильоти рейсів PS 6237 Київ-Анталія авіакомпанії МАУ - з 2:00 на 14:00; PS 6233 Київ-Анталія авіакомпанії МАУ - з 3:00 на 17:30; PS 5333 Київ-Анталія авіакомпанії МАУ - з 11: 40 на 18:20; PS 5331 Київ-Анталія авіакомпанії МАУ - з 5:00 на 11:00; QU 4407 Київ-Анталія авіакомпанії Azur Air Ukraine - на 11:00.



У пресслужбі пасажирів закликали орієнтуватися на офіційну інформацію представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. У пресслужбі також заявили, що затримка відбулася з причин, на які не може вплинути аеропорт.

