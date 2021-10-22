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В аеропорту "Дніпро" почалося будівництво нової злітно-посадкової смуги за 5,6 млрд грн

22 жовтня, 2021 п'ятниця
13:29
Економіка

У міжнародному аеропорту "Дніпро" почалося будівництво першої черги нової злітно-посадкової смуги за 5,6 млрд грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з повідомленням, у міжнародному аеропорту в Дніпрі стартувала перша черга будівництва аеродрому. Нова злітно посадкова смуга буде 3,2 км у довжину та 45 м у ширину. Реалізація проєкту буде відбуватися у чотири черги та розрахована на три роки. Його загальна вартість складає 5,6 млрд грн.

За словами першого заступника міністра інфраструктури Василя Шкуракова, завершення загальнобудівельних робіт на цьому об'єкті очікується до кінця 2022 року.

"Наша мета - розвиток мережі з понад десяти опорних регіональних аеропортів. Одним із найважливіших з них є аеропорт міста Дніпра, оскільки це ключовий економічний центр країни. Після оновлення аеропорт зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. За прогнозом, до 2025 року пасажиропотік збільшиться втричі - з 458 тис. до 1,5 млн пасажирів щороку", - цитує пресслужба слова Шкуракова.

У пресслужбі зазначили, що підрядником виступила компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл". У рамках проєкту передбачається будівництво та облаштування злітно-посадкової інфраструктури: злітно-посадкової смуги, базової та стартової авіаційно-рятувальної станції, радіотехнічних засобів, метеорологічного та світлосигнального обладнання, перонів та місць стоянок повітряних суден, патрульної автодороги, периметрової огорожі із засобами охорони, інженерних мереж, трансформаторних підстанцій та очисних споруд.

Крім того, передбачене будівництво пасажирського перону, розміри якого забезпечать маневрування і стоянку повітряних суден кодових літер "С" (22 місця стоянки) та "Е" (6 місць стоянки).

У пресслужбі нагадали, що у межах розвитку регіональних аеропортів по всій країні, до кінця 2022 року буде реконструйовано аеропорт Кривого Рогу.

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будівництво
аеропорт
інфраструктура
Мінінфраструктури
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