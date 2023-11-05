В аеропорту Гамбурга чоловік взяв у заручники чотирирічну дитину: усі рейси скасовано
4 листопада близько 20:00 озброєний чоловік протаранив на машині зону безпеки, виїхав на злітну смугу, зробивши два постріли в повітря та викинувши з машини дві палаючі пляшки. В машині перебуває чотирирічна дівчинка
Про це повідомляє The Guardian.
Німецька поліція заявила, що має справу із "ситуацією з захопленням заручників" в аеропорту Гамбурга після того, як озброєний чоловік проїхав крізь бар’єр безпеки, виїхав на асфальт на автомобілі, в якому перебуває принаймні одна дитина.
"Ми на місці з великим контингентом екстрених служб. Наразі ми беремо статичну ситуацію із заручниками", – повідомила поліція Гамбурга.
Речник поліції розповів, що інцидент стався близько 20:00 за місцевим часом. Поліція повідомила, що в машині перебуває щонайменше двоє людей, у тому числі дитина. Дружина водія зателефонувала в екстрену службу та повідомила поліцію про викрадення її дитини.
На думку поліції, "підґрунтям цієї операції є суперечка щодо опіки".
Аеропорт повідомив на своєму вебсайті, що всі рейси скасовано до неділі. Весь аеропорт очищено, велика територія оточена. Поліція попросила пасажирів не їхати в аеропорт.
Рано вранці в неділю, 5 листопада, поліція підтвердила, що ситуація триває. На місці працюють психологи, а також офіцери, які спеціалізуються на переговорах, повідомила поліція, додавши, що вони контактували з особою в автомобілі.
"Ми маємо хороший контакт зі злочинцем. Ми покладаємося на рішення шляхом переговорів", — сказав представник поліції.
Місцева преса повідомила, що загалом 3200 пасажирів постраждали від затримки через інцидент.
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