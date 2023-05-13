В аеропорту Кишинева розвернули додому російського бойовика з угрупування "Пятнашка"

Про це повідомила прикордонна поліція Молдови.

У міжнародному аеропорті Кишинева ідентифікували російського найманця зі складу батальйону "П’ятнашка" - незаконне збройне формування РФ, яке було сформоване у 2014 році, переважно з абхазів. Він мав намір потрапити в Україну через Молдову.

"Громадянин не мав права перетинати державний кордон, і після вжитих фільтраційних заходів був повернутий повітряним транспортом до країни походження", - йдеться у повідомлені.

Прикордонники нагадали, що в умовах надзвичайного стану в Молдові, а також війни, яку розпочала Росія проти України, на всіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються протоколи безпеки, які передбачає додатковий контроль перетину державного кордону для подорожуючих, особливо для іноземних громадян.

За минулу добу Молдова відмовила у в’їзді 34 іноземцям.