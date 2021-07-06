В аеропорту Німеччини чоловік з ножем напав на пасажирів та поранив людину
В аеропорту німецького Дюссельдорфа чоловік поранив ножем людину
Про це повідомляє DW.
"Унаслідок нападу з ножем в аеропорту Дюссельдорфа постраждала людина", - заявили в поліції.
Інцидент стався в зоні вильоту аеропорту.
Нападник втік. Його розшукують. Пораненого чоловіка доставили до медзакладу.
Мотив нападу залишається незрозумілим.
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