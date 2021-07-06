В аеропорту Німеччини чоловік з ножем напав на пасажирів та поранив людину

Про це повідомляє DW.



"Унаслідок нападу з ножем в аеропорту Дюссельдорфа постраждала людина", - заявили в поліції.



Інцидент стався в зоні вильоту аеропорту.



Нападник втік. Його розшукують. Пораненого чоловіка доставили до медзакладу.



Мотив нападу залишається незрозумілим.

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