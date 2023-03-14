В аеропорту Сучави під час руління зіткнулись два літаки Wizz Air
Два літаки лоукостера Wizz Air у вівторок удень зіштовхнулись на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре" в румунському місті Сучава
Про це йдеться в повідомленні аеропорту, пише "Європейська правда".
"Сьогодні, 14 березня 2023 року, на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре-Сучава" стався авіаційний інцидент. Інцидент полягав у невеликому зіткненні двох літаків авіакомпанії Wizz Air", – йдеться в пресрелізі.
В аеропорту заявили, що пасажири обох літаків не постраждали, були зафіксовані лише матеріальні збитки.
Румунський портал BoardingPass уточнює, що інцидент стався з двома літаками Airbus A320, які мали виконувати рейси з Сучави до Дортмунда й Лондона.
Директор аеропорту "Штефан чел Маре" Іоан Меріуца пізніше повідомив, що один із літаків стояв на пероні для посадки і висадки пасажирів, а інший – виконував правий поворот, готуючись до вильоту до міста Дортмунд.
"Літак залишиться на землі, й будуть дотримані юридичні процедури. Цілком можливо, що це була помилка тих, хто керував літаком (персонал аеропорту, - ред.), але це може бути й помилка пілота", – заявив він.
Усіх 174 пасажирів рейсу Сучава – Дортмунд після інциденту висадили з літака, вони перебувають в аеропорту, чекаючи на інший літак авіакомпанії-оператора.
- Нагадаємо, авіакомпанія WizzAir з середини березня призупиняє польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики, викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
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