В аеропорту Сучави під час руління зіткнулись два літаки Wizz Air

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, 14 березня 2023 року, на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре-Сучава" стався авіаційний інцидент. Інцидент полягав у невеликому зіткненні двох літаків авіакомпанії Wizz Air", – йдеться в пресрелізі.

В аеропорту заявили, що пасажири обох літаків не постраждали, були зафіксовані лише матеріальні збитки.

Румунський портал BoardingPass уточнює, що інцидент стався з двома літаками Airbus A320, які мали виконувати рейси з Сучави до Дортмунда й Лондона.

Директор аеропорту "Штефан чел Маре" Іоан Меріуца пізніше повідомив, що один із літаків стояв на пероні для посадки і висадки пасажирів, а інший – виконував правий поворот, готуючись до вильоту до міста Дортмунд.

"Літак залишиться на землі, й будуть дотримані юридичні процедури. Цілком можливо, що це була помилка тих, хто керував літаком (персонал аеропорту, - ред.), але це може бути й помилка пілота", – заявив він.

Усіх 174 пасажирів рейсу Сучава – Дортмунд після інциденту висадили з літака, вони перебувають в аеропорту, чекаючи на інший літак авіакомпанії-оператора.