В Афганістані ліквідовано планувальника терактів "ІД", - CNN
Розміщені в Афганістані американські військові за допомогою безпілотника ліквідували впливового бойовика угрупування "Ісламська держава", який займався плануванням нападів
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), розповідає Еспресо.TV.
Як заявив представник Командування капітан Білл Урбан, контртерористична операція була проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, терорист був знищений, жертв серед мирного населення немає.
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За даними CNN, авіаудар узгоджувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
Спецоперація була проведена після того, як спецслужби попередили Байдена і віцепрезидентку США Камалу Харріс про підготовку в Кабулі ще одного значного теракту.
Разом з тим, наразі остаточно не відомо, чи був знищений бойовик "ІД" пов'язаний з тим, що сталося в п'ятницю біля кабульського аеропорту.
- Вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій.
- Ще один вибух стався в готелі для іноземців.
- Загинуло до 200 афганців і 13 американських військових.
- Близько 200 людей отримали поранення.
- Відповідальність за напад узала на себе "ІД".
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