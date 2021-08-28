В Афганістані ліквідовано планувальника терактів "ІД", - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), розповідає Еспресо.TV.



Як заявив представник Командування капітан Білл Урбан, контртерористична операція була проведена в провінції Нангархар на сході Афганістану. За попередніми даними, терорист був знищений, жертв серед мирного населення немає.



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За даними CNN, авіаудар узгоджувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.



Спецоперація була проведена після того, як спецслужби попередили Байдена і віцепрезидентку США Камалу Харріс про підготовку в Кабулі ще одного значного теракту.



Разом з тим, наразі остаточно не відомо, чи був знищений бойовик "ІД" пов'язаний з тим, що сталося в п'ятницю біля кабульського аеропорту.

Вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій.

Ще один вибух стався в готелі для іноземців.

Загинуло до 200 афганців і 13 американських військових.

Близько 200 людей отримали поранення.

Відповідальність за напад узала на себе "ІД".